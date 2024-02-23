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الجمعة 23 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مدرب الزمالك يعد تقسيمة فنية لملاقاة لفريق أبو سليم الليبي

الزمالك
الزمالك
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أجرى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، تقسيمة فنية في وسط الملعب عقب الانتهاء من تنفيذ بعض الجمل الفنية خلال المران الجماعي اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد 19 مايو 1956، استعدادا للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية.

وحرص المدير الفني خلال التقسيمة على تنفيذ بعض الجمل الفنية التي شرحها للاعبيه في محاضرة نظرية قبل انطلاق المران استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

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