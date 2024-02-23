غدا.."حكايات من الصحافة والسياسة ‎"‎‏ في ندوة بمكتبة مصر الجديدة

‏‏تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة في الخامسة من مساء غد السبت، ندوة نقاشية مع الكاتب الدكتور عاطف الغمرى، حول كتابه ‏‏"حكايات من الصحافة والسياسة ‎"‎‏ وذلك في إطار البرنامج الثقافى التى تنظمه المكتبة عن شهر فبراير الجارى وبحضور نخبة من كبار ‏الشخصيات والمسؤولين.

قال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، ان الكتاب صادر عن مؤسسة أخبار اليوم للنشر والتوزيع العام الماضي 2023، ويناقش الكتاب ويحاور مؤلفه عاطف الغمري، السفير عزت سعد.

اكد الدكتور نبيل حلمى ان كتاب عاطف الغمري، «حكايات من الصحافة والسياسة»، هو الجزء الثاني من كتابه «في كواليس الصحافة والسياسة»، والذي كان قد صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في العام 2018، يقع الكتاب في سبعة فصول يستهلها عاطف الغمري، بأساتذته الصحفيين الذين تعلم علي أيديهم أسرار مهنة الصحافة، ومن بينهم موسى صبري وأنيس منصور وإحسان عبد القدوس يتطرق عاطف الغمري في كتابه «حكايات من الصحافة والسياسة»، إلى فترة عمله في جريدة الأهرام وقت رئاسة محمد حسنين هيكل تحريرها.