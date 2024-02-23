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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

احتجاجًا على سياساته.. جنود إسرائيليون يرفضون لقاء نتنياهو في قاعدتهم

نتنياهو
نتنياهو
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رفض جنود احتياط يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس، الاجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي زار قاعدتهم شمالي البلاد.

وكشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية عن رفض عدد من جنود وحدة جبال الألب التابعة لجيش الاحتلال  لقاء نتنياهو خلال زيارته الأخيرة للمنطقة.

وأضافت أن صدرت تعليمات لأعضاء الوحدة بالتحضير لزيارة نتنياهو قبل عدة ساعات من وصوله ,وطلب العديد من الجنود عدم المشاركة في الاجتماع مع نتنياهو.

ولم تعلن الصحيفة عن أسباب رفض الجنود لقاء نتنياهو.

وكشفت الصحيفة انه قرر قائد الوحدة في النهاية أن يجتمع فريقان فقط مع رئيس الوزراء.

نتنياهو وحدة جبال الألب جيش الاحتلال الإسرائيلي