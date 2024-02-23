خبراء أمميون يحذرون من مخاطر نقل الأسلحة لإسرائيل لاستخدامها في غزة

خبراء أمميون يحذرون من مخاطر نقل الأسلحة لإسرائيل للاستخدام في غزة لِما يمثله من انتهاك القانون الدولي، ودعوا الدول إلى وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك المساعدة العسكرية.

وشدد الخبراء على ضرورة على جميع الدول ضمان احترام أطراف النزاع للقانون الإنساني الدولي.

فيما أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة الفلسطيني، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ140 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 10 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهداء و160 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.