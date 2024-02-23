بسبب الصفقة الكبرى.. أسعار الدولار فى السوق السوداء تبدأ رحلة الهبوط وانهيار الذهب

الجمعة 23/فبراير/2024 - 12:24 م

تراجع سعر دولار السوق السوداء اليوم، الجمعة 23-2-2024، وسط توقعات بمزيد من التراجع بعد أنباء عن صفقة اقتصادية كبرى ستحل أزمة النقد الأجنبى فى مصر، بالاضافة إلى ضعف حركة البيع والشراء بسبب الحملات الأمنية والقبض على تجار العملة، حيث انخفض سعر الدولار بشكل كبير بعدما وصل إلى مستويات تاريخية.

ومن المتوقع أن يصل سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء تحت 55 جنيهًا بعد تلك الصفقة.

في الجانب الرسمي، يظهر الدولار في شاشة أسعار البنك المركزي عند 30.9 جنيهًا.

أما عن عقوبات الاتجار بالنقد الأجنبي فتتضمن عقوبات صارمة وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، حيث يواجه المخالفون عقوبات قانونية، ويُحدد سعر الدولار في السوق السوداء اليوم بحوالي:

سعر دولار السوق السوداء اليوم فى مصر

1 دولار أمريكي: 61 جنيه مصري للشراء.

5 دولارات أمريكية: 32 جنيه مصري للشراء.

10 دولارات أمريكية: 640 جنيه مصري للشراء.

25 دولار أمريكي: 1580 جنيه مصري للشراء.

50 دولار أمريكي: 3250 جنيه مصري للشراء.

100 دولار أمريكي: 64000 جنيه مصري للشراء.

500 دولار أمريكي: 325000 جنيه مصري للشراء.

1000 دولار أمريكي: 64000 جنيه مصري للشراء.

5000 دولار أمريكي: 325000 جنيه مصري للشراء.

10000 دولار أمريكي: 6400000 جنيه مصري للشراء.

سعر الدولار فى البنوك

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بنك فيصل: 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

فى الوقت نفسه هبطت أسعار الذهب فى الصاغة الأن وفقد سعر الجرام 220 جنيهًا مقارنة بالاسعار فى بداية الأسبوع

سعر جرام عيار ٢٤ 3920

سعر جرام عيار ٢٢ 3593

سعر جرام عيار ٢١ 3430

سعر جرام عيار ١٨ 2940

سعر جرام عيار ١٤ 2287

سعر جرام عيار ١٢ 1960

سعر جنيه دهب 27440

الاونصة 2022 دولار