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الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

وزير فلسطيني: نتوقع صدور قرار من العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين
فلسطين
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قال أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن الدول التي قدمت مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في تصريحاته مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة.

وأضاف وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: “نتوقع صدور قرار من محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وإزالة الاستيطان من الأراضي الفلسطينية”.

وتابع وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أن الولايات المتحدة الأمريكية توفر الحماية والمساعدات المالية والعسكرية لإسرائيل لمواصلة جرائمها بحق الفلسطينيين.

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