ads
الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الخارجية الفلسطينية ترفض مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب

الخارجية الفلسطينية 
الخارجية الفلسطينية 
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية  اليوم الجمعة عن رفضها الشديد لما وصفته الإعلام الإسرائيلي بـ "مبادئ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لليوم التالي للحرب"، واعتبرتها اعترافًا رسميًا بإعادة احتلال قطاع غزة.

وأكدت الوزارة على أن مبادئ نتنياهو تشكل اعترافًا ضمنيًا بإعادة احتلال القطاع، مع معارضة الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية.

وحثت وزارة الخارجية الفلسطينية الإدارة الأمريكية والدول الغربية على الاعتراف السريع بالدولة الفلسطينية ودعم جهودها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

قدم  نتنياهو وثيقة للمجلس الوزاري الأمني المصغر تشمل استمرار إسرائيل في ممارسة سيطرتها الكاملة على قطاع غزة دون تحديد زمني محدد. كما تتضمن الوثيقة إقامة منطقة أمنية في القطاع تتجاور مع المستوطنات الإسرائيلية.

الخارجية الفلسطينية نتنياهو الدولة الفلسطينية غزة