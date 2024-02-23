الخارجية الفلسطينية ترفض مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الجمعة عن رفضها الشديد لما وصفته الإعلام الإسرائيلي بـ "مبادئ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لليوم التالي للحرب"، واعتبرتها اعترافًا رسميًا بإعادة احتلال قطاع غزة.

وأكدت الوزارة على أن مبادئ نتنياهو تشكل اعترافًا ضمنيًا بإعادة احتلال القطاع، مع معارضة الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية.

وحثت وزارة الخارجية الفلسطينية الإدارة الأمريكية والدول الغربية على الاعتراف السريع بالدولة الفلسطينية ودعم جهودها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

قدم نتنياهو وثيقة للمجلس الوزاري الأمني المصغر تشمل استمرار إسرائيل في ممارسة سيطرتها الكاملة على قطاع غزة دون تحديد زمني محدد. كما تتضمن الوثيقة إقامة منطقة أمنية في القطاع تتجاور مع المستوطنات الإسرائيلية.