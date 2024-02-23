سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يختتم زيارته لمحافظة مطروح.. صور

اختتم السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وحرمه، اليوم الجمعة، زيارتهما لمحافظة مطروح التى استغرقت ثلاثة أيام، بزيارة متحف روميل بمرسى مطروح، يرافقهما محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة.

كان سفير الاتحاد الأوروبي قد بدأ زيارته لمطروح مساء الإثنين الماضي استقبله خلالها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتناول اللقاء عدد من أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومحافظة مطروح خاصة في مجال التنمية الزراعية وحصاد مياه الأمطار والسياحة.

عقب ذلك توجه سفير الاتحاد الأوروبي وحرمه إلى واحة سيوة وقضاء يومين تم تفقد فيها العديد من المواقع والمشروعات، رافقهما محمد بكر رئيس مركز ومدينه سيوة، والنائبه فتحيه السنوسي عضو مجلس النواب، والدكتور عبدالعزيز الدميري مدير عام منطقة آثار مطروح وسيوة، ومحمد انور مدير عام إدارة السياحه بالمحافظة.

حيث تم استعراض جهود الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات التنمويه والخدميه بمختلف القطاعات، موضحاً محوري البنية الأساسية والتمكين الاقتصادي، ضمن خطط تطوير واحة سيوه مع الحفاظ علي الطابع البيئي للواحة، كما ألقى الضوء على خطط المحافظة للترويج السياحي للمناطق السياحية والأثرية التي تتفرد بها واحة سيوة، وجهود تطوير قلعه شالي بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي كونها أحد المزارات السياحية المهمة.

كما تم زيارة مدينة شالي الأثرية (قلعة شالي) التي شيدها أهالي الواحة باستخدام الطمي والكرشيف الطبيعي واستمع للحديث عن أعمال الترميم ،الذي تم بقلعة شالي بالتعاون بين مصر و الاتحاد الأوروبي والذي تنفذه شركة نوعية البيئة ثم زيارة جبل الدكرور ومعبد التنبؤات ( قاعة تتويج الإسكندر الأكبر) وعين كليوباترا ومشاهدة الغروب من جزيره فطناس.

واستمعا لشرح من خالد عدول مدير الآثار الإسلامية بسيوة حول تاريخ المعالم الأثرية بالواحة، كما تم زيارة مكتبة مصر العامة بسيوة، واستمعا لشرح حول دور المكتبة ومنشأتها البيئية كأول مكتبة خضراء، وتم زيارة البيت السيوى والتعرف على مختلف عادات وتقاليد أهالي واحة سيوة ومقتنيات المرأة السيوية والمزارع السيوي وكذا احتفالات أهالي الواحة بالأعياد والمناسبات الاجتماعية المختلفة.

كما التقى سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة بأعضاء مجلس إدارة جمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة، وتفقد عدد من الحقول الزراعية الاسترشادية ضمن مشروع تأهيل ٧٠٠ فدان من المزارع القديمة والتي تشرف عليها جمعية سيوة لتنمية المجتمع.

وفى نهاية زيارتهما لسيوة أعرب سفير الاتحاد الأوروبي وحرمه عن سعادتهما بزيارة واحة سيوة، مثمناً الاستقبال الحافل بجهود الدولة المصرية في تنميه وتطوير واحة سيوة، وإعجابه الشديد بالتراث السيوي وبعادات وتقاليد المجتمع بسيوة، وكذا الشعور بالراحة والهدوء النفسي الذي شعر به كما وعد بتكرار الزيارة في القريب العاجل وتمنى التوفيق لأهالي سيوة، مشيدًا بما شاهداه بما تمتلكه محافظة مطروح من إمكانيات وموارد متعددة.

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يختتم زيارته لمحافظة مطروح

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