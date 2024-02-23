صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29514 شهيدا و69616 إصابة

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة الفلسطيني، اليوم الجمعة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ140 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 10 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهداء و160 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأعلنت الوزارة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29514 شهيدا و69616 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.