منة فضالي تزور مدينة رأس البر في محافظة دمياط

وصلت الفنانة منة فضالي إلى مدينة رأس البر في دمياط اليوم الجمعة، حيث نشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها صورها في مدينة رأس البر في محافظة دمياط .

ونشرت الفنانة منة فضالي البوستر الدعائي لمسلسل محارب، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، والمقرر عرضه في رمضان 2024 على قنوات المتحدة.

تدور أحداث "محارب" حول قصة "عزيز" شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، يحلم بأن يصبح مهندسًا، بينما يعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد وفاة والده، حيث يضطر إلى ترك الدراسة لإعالة أسرته، ولكن تحدث له مفاجأة تقلب حياته رأسا على عقب.

ويعد "محارب" من أبرز مسلسلات رمضان 2024، حيث يشارك فيه كوكبة من النجوم، منهم حسن الرداد، ماجد المصري، محمود البزاوي، أحمد زاهر، نرمين الفقي، منة فضالي، سماء إبراهيم، غفران محمد، عابد عناني، ناهد السباعي، سلوى عثمان، محمود الليثي، محمود عمرو ياسين، عفاف شعيب، أحمد عنان، ملك أحمد زاهر.

ويعود حسن الرداد بمسلسل "محارب" إلى دراما رمضان 2024 بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "بابلو" الذى تم عرضه عام 202، وشارك في بطولته أروى جودة، مصطفى فهمى، نجلاء بدر، صلاح عبد الله، سوسن بدر، محمود حجازى، سلوى عثمان، عمر الشناوى، دارين حداد، دنيا سامى، غفران محمد وتأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى

ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2024، منافسة قوية بين العديد من نجوم الوسط الفني، حيث تختلف نوعية العمال المقدمة بين التاريخي والشعبي والكوميدي والتشويقي والدراما الصعيدية، حيث تقدم الشركة المتحدة خلال الماراثون الدرامي، وجبة دسمة ومتنوعة من المسلسلات، التي تضم كبار النجوم.

وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2024، أكثر من 40 مسلسلًا جديدًا، وبدا التحضير لمعظمها مبكرًا، ومن بينها مسلسلات تستمر طوال الشهر لمدة 30 يومًا، فيما يقتصر بعضها على المسلسلات القصيرة التي تكتفي بـ15 يومًا فقط من الشهر المبارك، ومن أبرز أبطال تلك العمال الفنانين: أحمد مكي وكريم عبد العزيز ومحمد إمام وأكرم حسني ومي عمر وأحمد زاهر وغيرهم.