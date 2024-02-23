سقطت من السادس.. تشريح جثة فتاة عثر عليها أسفل عقار بالهرم

تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها، حول العثور على جثة فتاة فى العقد الثاني من عمرها أسفل عقار بمنطقة الوفاء والأمل بالهرم، وأجرى فريق من رجال التحقيق المعاينة التصويرية للجثة، وانتدبت خبراء الطب الشرعى بأجراء الصفة التشريحية لجثمانها وإعداد تقرير بسبب الوفاة، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الواقعة عن ملابسات وفاتها.

سقطت من السادس

وتبين من خلال التحريات أن جثة الفتاه المتوفية وتدعى" فاطمة.أ" 27 سنة، لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس بعقار بذات المنطقة، وأن الفتاة كانت ترتدى ملابسها كاملة وبها آثار كسور متعددة بكامل الجسد ونزيف داخلى وخارجي، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لمعرفة ملابسات وفاتها.

البداية بتلقى الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة أسفل عقار بمنطقة الوفاء والأمل.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص مصرع "فاطمة. أ." 27 سنة مقيمة بالشرابية إثر سقوطها من الطابق السادس.

ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.