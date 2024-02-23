"تنشيط السياحة" تختتم فعاليات الملتقى الترويجي الأول لليخوت

اختتمت هيئة تنشيط السياحية الملتقى الترويجي الأول لمصر كمقصد لسياحة اليخوت، والذي شارك به مجموعة من الخبراء الدوليين في سياحة اليخوت الفائقة، والأنشطة المرتبطة بها، بالإضافة إلى عدد من قائدي اليخوت، وممثلين عن شركات تأجير اليخوت، وخبراء إنشاء وتشغيل مراين، وكُتاب متخصصين في هذا المجال.

وخلال الملتقى قام المشاركون به بعقد عدد من الاجتماعات مع المعنيين بسياحة اليخوت في مصر من الجهات ذات الصلة والتي تم خلالها مناقشة الإمكانات المتاحة بالمقصد السياحي المصري لاستقبال اليخوت الفائقة، وطرق الانتقال من الموانئ والمراين إلى المتاحف والمواقع السياحية والأثرية بالمقصد السياحي المصري.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف على ملف سياحة اليخوت، أن الملتقى اختتم فعالياته بتنظيم زيارة تعريفية للمشاركين لمدينة الإسكندرية، حيث قاموا بزيارة اليخت محروسة والذي يعد أقدم يخت فائق في العالم، وتم بناؤه سنة ١٨٦٤ بأمر من الخديوي إسماعيل للمشاركة في احتفالات افتتاح قناة السويس.

ولفت إلى أن المشاركون بالزيارة أعربوا عن إعجابهم بحالة اليخت المتميزة وكونه صالح للإبحار بعد أكثر من ١٥٠ عامًا على بنائه، كما استمعوا إلى شرح فني وتاريخي عن اليخت من المسئولين عنه.

وأضاف أن اليخت محروسة يعد محط أنظار المهتمين بصناعة اليخوت في العالم، كما أوضح أنه تم أيضًا زيارة محطة الركاب بميناء الإسكندرية والتي يمكنها استقبال اليخوت الفائقة، كما تم أثناء الزيارة مناقشة إمكانات المحطة مع قيادات النقل البحري وميناء الإسكندرية.

كما أشار الدكتور خالد شريف إلى أن التوصيات التي ستنتج عن هذا الملتقى سيتم تضمينها في التقرير الذي سيتم عرضه على السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وكذلك الخطوات التنفيذية القادمة في تنفيذ استراتيجية الترويج لسياحة اليخوت في مصر.

وأضاف الدكتور خالد شريف، أنه تم في ختام الملتقى عقد مناقشة مفتوحة حول أهم المزايا والعقبات أمام اليخوت الفائقة أثناء زيارتها لمصر.

ومن جانبها، أشارت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة المصرية العامة إلى أن هذا الملتقى جاء ضمن خطة موضوعة للترويج لمنتج سياحة اليخوت في مصر وذلك في إطار الترويج لما تمتلكه مصر من مقومات سياحية وأثرية جاذبة لتلك الشريحة من السائحين المهتمين بسياحة اليخوت حيث تم مراعاة التنوع في برنامج الزيارة الذي تم تنظيمه للمشاركين بالملتقى.

وأوضحت نرمين حنفي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الملتقى تضمن زيارات سياحية إلى جانب اللقاءات المهنية، لافتة إلى أن المشاركين في الملتقى قاموا خلال تواجدهم بمدينة الإسكندرية بزيارة المتحف اليوناني الروماني وقلعة قايتباي.

جدير بالذكر أنه تم خلال الملتقى تنظيم زيارات تعريفية للمشاركين به لمدن كل من القاهرة والجيزة والعين السخنة والغردقة والأقصر وأسوان وشرم الشيخ والإسكندرية لتعريفهم بالمنتجات السياحية في مصر والمقومات التي تجعل منها مقصدًا لسياحة التنقل باليخوت.

