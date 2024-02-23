أستاذ علوم سياسية: ترامب استثنائي وبايدن ضعيف الشخصية

قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، إن شخصية دونالد ترامب استثنائية، خاصة مع كونه من خارج الدوائر السياسية التقليدية، وهو شخص شعبوي يعرف دور الإعلام الكبير في الانتخابات، ورغم 91 تهمة جنائية إلا أنه ما زال المرشح الجمهوري.

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المرشح للرئاسة يكون على سبيل المثال حاكم ولاية أو سيناتور في مجلس الشيوخ، وينتقل من مركز إلى آخر حتى يصل إلى الرئاسة ولكن ترامب من خارجهما ورغم ذلك هناك من يحب ترامب وهناك من يكرهه، وعدد قليل للغاية ليس لديه موقفا منه، متابعا ان ما يساعده شخصية جو بايدن الضعيفة، ووجود انطباع لدى عدد كبير من الأمريكيين أن هذا الرجل يستخدم النظام القضائي ضد ترامب كسلاح.

وواصل: "الناخب العربي والناخب المسلم الذي يهتم بالقضية الفلسطينية ليس لهم أحزاب، وهم أيتام سياسيا ليس هناك بيتا سياسيا لهم، والحزبين الجمهوري والديمقراطي يزايدون على بعضهما في موضوع إسرائيل".