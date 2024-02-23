استطلاع رأي: "جانتس" يطيح بـ"نتنياهو" و"سموتريتش" بـ39 مقعدًا في الكنيست

نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية استطلاع رأي يظهر فيه أن حزب معسكر الدولة بزعامة عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس سيحصل على 39 مقعدًا في الكنيست (البرلمان) لو جرت انتخابات اليوم، ما يعني أن الحزب سيكون القوة الانتخابية الأولى.

ووفقًا للاستطلاع، يبدو أن حزب الليكود الحاكم سيحصل فقط على 18 مقعدا في الكنيست، وسوف تفقد أحزاب الائتلاف الحاكم غالبيتها النيابية بعد أن تحصل على مجموع 44 مقعدا، مقارنة بـ71 مقعدا لأحزاب المعارضة.

وبحسب الاستطلاع، يتوقع أن يعزز وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير عدد مقاعد حزبه في الكنيست إلى 10 مقاعد، بينما يبدو أن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش سيفشل في تجاوز العتبة الانتخابية.

وأبدى 48 % من المشاركين في الاستطلاع الاعتقاد بأن بيني جانتس هو الشخص الأنسب لقيادة الحكومة، في حين أعرب 32 % منهم عن رأيهم بأن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي، هو الأنسب.