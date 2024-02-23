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الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

غدا.. عرض "the swan princess" ضمن نادي سينما الأطفال بالإسكندرية

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يعرض في الثانية عشرة ظهر غد السبت، الفيلم الأمريكي the swan princess، بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، وذلك ضمن عروض نادي سينما الأطفال المجانية.

"the swan princess" فيلم رسوم متحركة موسيقي خيالي أمريكي، من إنتاج عام ١٩٩٤، والمقتبس من باليه "بحيرة البجع"، ومدبلج باللغة العامية العربية.

وتدور أحداثه في إطار تشويقي، حيث يحول الساحر الشرير أميرة جميلة إلى بجعة على أمل السيطرة على مملكة والدها، وتتوالى الأحداث، فالشيء الوحيد الذي يمكن أن ينقذ اليوم هو الوعد بالحب الحقيقي.

الفيلم من بطولة الفنانين: ميشيل نيكاسترو، وهوارد ماكجيلين، وجاك بالانس، وجون كليز، وستيفن رايت، وساندي دنكان، وستيف فينوفيتش، وإخراج ريتشارد ريتش، ومن تسجيل ليكس دي أزيفيدو.

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