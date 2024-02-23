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الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قطر وعمان وباكستان وإندونيسيا.. أبرز مرافعات الدول بشأن حرب غزة أمام محكمة العدل اليوم

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تنطلق جلسات محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، بشأن إيقاف الحرب الطاحنة من جانب الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإيقاف دخول المساعدات الإنسانية في حرب إبادة مكتملة الأركان.

وتتحدث عدد من الدول اليوم الجمعة في مرافعات شفهية، تفند فيها مطالبها بإيقاف الحرب وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومنح الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير وإنشاء دولة فلسطينية.

وتستمع محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم  إلى كلمات ممثلي الدول، إندونيسيا، ناميبيا، النرويج، عمان، باكستان وقطر، بالترتيب علي النحو المبين بحسب ما أعلنته محكمة العدل الدولية.

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