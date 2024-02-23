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الجمعة 23 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بوتين يهنئ المواطنين الروس بيوم "حُماة الوطن"

بوتين
بوتين
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هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المواطنين الروس وكل من خدم ويخدم في الجيش بيوم "حُماة الوطن" (عيد الجيش)، الذي يصادف اليوم الجمعة.. مشيرًا إلى أن هذا العيد أصبح منذ فترة طويلة عيدًا وطنيًا ويتم الاحتفال به على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد.

وقال بوتين، في كلمة مسجلة بهذه المناسبة، "أهنئ المحاربين القدامى والأفراد والموظفين المدنيين في القوات المسلحة، وكل من خدم في الجيش بيوم حماة الوطن"، لافتًا إلى أن هذه المناسبة واحدة من أكثر المناسبات أهمية في روسيا.

وأضاف الرئيس الروسي "أن يوم حماة الوطن أصبح يوما شعبيا منذ فترة طويلة ويتم الاحتفال به دائما على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، في كل مدينة وقرية.

الروس بوتين عيد الجيش