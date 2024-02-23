مقتل 8 أشخاص جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل

لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم فيما اعتبر طفل "6 أعوام" في عداد المفقودين جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على ولاية "ريو دي جانيرو".

ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة عن السلطات البرازيلية تأكيدها أن أربعة من القتلى بينهم رضيع "8 أشهر" ينتمون إلى عائلة واحدة، مشيرة إلى أن أكثر من 100 شخص نزحوا من منازلهم في جميع أرجاء الولاية.

وأضافت القناة أن حكومة الولاية حذرت من احتمال حدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية في 10 مدن بالولاية من بينها مدينة "ريو دي جانيرو".

