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الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 23 فبراير 2024

الدولار
الدولار
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واصل سعر الدولار الأمريكي استقراره مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 24 فبراير 2024،  اجازة البنوك بينما تسيطر حالة من الاضطراب والارتباك على الدولار في السوق السوداء مع استمرار الضربات الأمنية القوية  لملاحقة تجار العملة وهو ما ادي الي تراجع كبير في سعر الدولار الموازي  .

سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.


وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.


ثبت  سعر الدولار في بنك مصر عند نحو 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع


وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.


سجل الدولار فى البنك العربي الإفريقي الدولي نحو  30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فى المصرف المتحد نحو  30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
بينما سجل سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية بداية اليوم نحو  30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف  الدولار الأمريكي فى المصرف العربي الدولي اليوم عند نحو  30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر صرف  الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو  30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر  الدولار الأمريكي بداية اليوم أمام الجنيه المصري فى بنك التعمير والإسكان نحو  30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وفي السوق الموازي للعملات، تراوح  سعر الدولار في السوق السوداء اليوم إلى نحو 62.20 جنيه للشراء، و64.20 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الدولار أبوظبي الإسلامي البنك العربى الإفريقى سعر الدولار في البنك الأهلي