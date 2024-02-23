سيولة مرورية فى الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة

تشهد الشوارع الرئيسة والميادين العامة فى محافظتى القاهرة والجيزة، صباح يوم الجمعة، سيولة مروريه وانتظام فى حركة سير السيارات،وسط انتشار من الخدمات الأمنية والمرورية وجائت كالتالى.

في القاهرة

رصدت غرفة عمليات مرور القاهرة انتظام فى حركة سير السيارات بمناطق الأزهر والعباسية والموسكي وطريق الأوتوستراد وحلوان والمعادي والمقطم، وميدان التحرير ورمسيس ومدينة نصر ورصدت سيولة مرورية، وسط انتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة لرصد الحركة المرورية وضبط قائدي السيارات المخالفين.

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية، لإزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وذلك لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

فى الجيزة

شهدت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين سيولة مرورية، بالإضافة إلى شوارع فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى منطقة البحوث والدقي والمهندسين.

وبالنسبة للميادين الرئيسية.. شهدت شوارع وسط القاهرة وميدان الجيزة وميدان عبد المنعم رياض ومحور صلاح سالم وكمين المظلات وكورنيش النيل وشارع السودان ودائرى القليوبية وميدان لبنان وشارع البحر الأعظم وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وتمركزت سيارات الإغاثة العاجلة لمساعدة المواطنين على كل الطرق والمحاور الرئيسية ومنها طرق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي والزراعي، و"القاهرة - السويس"، و"القاهرة - الإسماعيلية"، تحسبًا لحدوث أعطال للسيارات.