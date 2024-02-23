مستوطنون إسرائيليون يشعلون النار بسيارة في قرية بورين جنوب نابلس

أفادت وسائل أعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن مستوطنين إسرائيليين، قاموا بمهاجمة قرية بورين جنوب مدينة نابلس، كما أشعلوا النيران بسيارة أحد المواطنين الفلسطينيين.

ونفذ الاحتلال عدة اعتقالات داخل مخيم الدهيشة في بيت لحم، بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها، كما اعتقل الاحتلال مواطنين اثنين بعد اقتحام منزليهما في قرية زعترة شرق بيت لحم.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس مزودين بعدد من الآليات العسكرية وتمركزت قوات الاحتلال بالقرب من البلدة القديمة.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم، واعتقل الصحفي سامي الساعي وشقيقه أسامة الساعي خلال اقتحام المدينة.

واستشهد اليوم الجمعة، 6 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلين وسيدتين في غارة استهدفت منزلًا لعائله أبو معمر في منطقة زلاطة شرق رفح الفلسطينية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على 4 منازل وسط قطاع غزة إلى 40 شهيدًا وعدد كبير من المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الأقصى في مدينة دير البلح.