المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن المقاومة الفلسطينية أطلقت النار على قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة في مدينة نابلس.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس مزودين بعدد من الآليات العسكرية وتمركزت قوات الاحتلال بالقرب من البلدة القديمة.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم، واعتقل الصحفي سامي الساعي وشقيقه أسامة الساعي خلال اقتحام المدينة.

واستشهد اليوم الجمعة، 6 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلين وسيدتين في غارة استهدفت منزلًا لعائله أبو معمر في منطقة زلاطة شرق رفح الفلسطينية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على 4 منازل وسط قطاع غزة إلى 40 شهيدًا وعدد كبير من المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الأقصى في مدينة دير البلح.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 140 على التوالي، فارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر إلى 29410 شهيدا، معظمهم من الأطفال والنساء، كما تزايد عدد المصابين إلى 69465 مصابا، ويزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.