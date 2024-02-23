سقوط عدد من الشهداء والمصابين في قصف الاحتلال خيام النازحين بدير البلح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بسقوط عدد من الشهداء والمصابين في قصف نفذه الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين غرب ملعب الدرة بدير البلح وسط قطاع غزة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، قام عدد من المستوطنين الإسرائيليين بإطلاق الرصاص الحي باتجاه محل تجاري ومحول كهربائي في قرية الناقورة قرب نابلس، بعد اقتحامهم القرية وتخريبهم فيها، وحتى الآن لا يوجد أي إصابات لمواطنين فلسطينيين داخل القرية.

ومنذ قليل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الطواقم الطبية تعاملت مع إصابة شابًا فلسطينيًا بالرصاص الحي في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأمس الخميس، استشهد أكثر من 23 مواطنًا فلسطينيًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، إثر قصف شنه الطيران الحربي الإسرائيلي على منازل المواطنين وسط قطاع غزة، واستهدفت طائرات الاحتلال عدة منازل عرف من بينها منزل عائلة العطار، واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجمع ناصر الطبي، ومنعت دخول أو خروج الطواقم الطبية أو المرضى من المستشفى.