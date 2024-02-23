حزب الله اللبناني يعلن قصف ثكنة معاليه جولان شمال إسرائيل بعدد من الصواريخ

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، أنه قام بقصف ثكنة معاليه جولان شمال إسرائيل بعدد من الصواريخ، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات حتى الآن.

وأمس الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن تنفذه عدة غارات جوية بطائرات مقاتلة على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، وأوضح أن الأهداف، كانت مبنى في مارون الراس وغارة على كفركلا مستهدفة البنية التحتية لمواقع تابعة لحزب الله ، كما نفذ قصفًا على مواقع إطلاق صواريخ جنوب لبنان بالمدفعية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حزب الله اللبناني أطلق صاروخين مضادين للدبابات على شمال إسرائيل، وأوضح أن أحد الصاروخين استهدف منزلًا في يوفال وأصاب الصاروخ الثاني منطقة مفتوحة قرب كريات شمونة.