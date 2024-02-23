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الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

40 شهيدًا.. حصيلة غارات إسرائيلية على منازل بدير البلح في غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على مدينة دير البلح بقطاع غزة إلى 40 شهيدًا.

 في قرية الناقورة قرب نابلس، قام مستوطنون إسرائيليون، بإطلاق الرصاص الحي، باتجاة محل تجاري ومحول كهربائي، بعد اقتحامهم القرية وتخريبهم فيها، وحتى الآن لا يوجد أي إصابات لمواطنين فلسطينيين داخل القرية.

وأمس الخميس، استشهد أكثر من 23 مواطنًا فلسطينيًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، إثر قصف شنه الطيران الحربي الإسرائيلي على منازل المواطنين وسط قطاع غزة، واستهدفت طائرات الاحتلال عدة منازل عرف من بينها منزل عائلة العطار، واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجمع ناصر الطبي، ومنعت الدخول أو الخروج من المستشفى.

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