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الجمعة 23 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا| موديست يقود التشكيل المتوقع للأهلي أمام ميدياما

أنتوني موديست لاعب
أنتوني موديست لاعب الأهلي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية ضد ميدياما الغاني في السادسة مساء اليوم الجمعة بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. 

ويعاني الأهلي من غياب عدد كبير من اللاعبين للإصابة والإيقاف وهو ما يضع السويسري مارسيل كولر في أزمة لتعويض غياب العناصر الأساسية أبرزها مروان عطية ومحمود كهربا وأليو ديانج ومن قبلهم محمد الشناوي. 

واستقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على القوة الضاربة التي يخوض بها مواجهة ميدياما. 

التشكيل المتوقع للأهلي 

حراسة المرمى مصطفى شوبير، خط الدفاع محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول 

خط الوسط: أكرم توفيق وإمام عاشور وعمرو السولية "كريم نيدفيد" 

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو وأنتوني موديست

الأهلي وميدياما الغاني دوري أبطال أفريقيا تشكيل الاهلي أمام ميدياما