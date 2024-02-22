يوسف فاروق: السوشيال ميديا تنافس السينما في علاج قضايا المجتمع

أكد الفنان يوسف فاروق، أن هناك محتوى يقدم في مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما في منصة "التيك توك" بات منافسا قويا للسينما والتليفزيون في علاج الكثير من قضايا المجتمع المصري والعربي، لافتا إلى أن المحتوى الجيد يفرض نفسه أمام رواد السوشيال ميديا بشكل عام.

وقال "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، إن هناك محتوى ينتشر بشكل كبير ، لأنه صنع بشكل جيد ومحترف، وراح يعالج قضايا المجتمع، خاصة قضايا الأسرة، منوها بأن محاكم الأسرة تعج بالقضايا الأسرية بسبب خلافات وقعت بين الزوجين، ولم يحاول أحدهما التنازل لكي تستمر الحياة خاصة لو بينهما أطفال

وأكد أن عدد كبير من المحتوى الذي يقدم على منصة تيك توك يكون حول كيفية تعامل الزوجين مع الخلافات وطرق التعامل الجيد وقت الخلاف، وعدم التعنت والتمسك بالرأي.

وأردف "فاروق" قائلا: "مواقع التواصل الاجتماعي الحديثة منحتنا فرص ذهبية لكي نعمل بجد لكي نقدم محتوى من شأنه دعم المجتمع والوقوف بجانبه في الصعوبات والتحديات التي قد يواجهها من حين لأخر"، لافتا إلى أن المحتوى الذي يقدم يجهز له على مدار أيام، حتى تصل فكرته التي يقصدها من خلال المحتوى الذي يقدمه، والذي في النهاية العمل للحفاظ على استقرار الأسرة، لأن استقرار الأسرة هو استقرار للمجتمع كله.

وطالب وزراء الإعلام العرب، بأن يمنحوا مساحة أكبر من الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيديوهات، لأنها أصبحت وسيلة مهمة لطرح العديد من مشاكل المجتمع والعمل على حلها.