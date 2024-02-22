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الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بمشاركة مرموش.. شوط أول سلبي بين آينتراخت فرانكفورت وسان جيلواز

عمر مرموش
عمر مرموش
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سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، وأونيون سان جيلواز البلجيكي، التي تقام حاليًا بين الفريقين على ملعب دوتش بانك بارك، في إطار منافسات إياب دور خروج المغلوب، والمؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

يشارك مرموش في التشكيل الأساسي للفريق الألماني، حيث يقود الهجوم رفقة الجزائري فارس شعيبي، بتواجد المخضرم ماريو جوتزه، والتونسي إلياس سخيري.

انتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما تبادل اللاعبون الفرص الهجومية على كل مرمى، لتفشل كل محاولاتهم في هز الشباك.

كان فريق آينتراخت فرانكفورت بمشاركة عمر مرموش، حقق نتيجة إيجابية خارج ملعبه بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، قبل مواجهة العودة، اليوم ضمن منافسات إياب دور خروج المغلوب، والمؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

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