تدمير منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على أيدي الاحتلال

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية اليوم الخميس عن تدمير منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وصرح وزير الثقافة عاطف أبو سيف في بيان صحفي أن استهداف الاحتلال لبيت الشهيد القائد المؤسس ياسر عرفات في غزة وتدميره يعتبر استمرارًا لسياسة الحرب التي تستهدف كل ما يمثل كرامة ورمزية للشعب الفلسطيني ولنضاله وكفاحه.

ونشرت الوزارة مجموعة من الصور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمنزل الذي عاش فيه عرفات بين عامي 1995 و2001، والواقع في قلب مدينة غزة.

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي بشأن سبب استهداف منزل عرفات، فيما يواصل الجيش حربه على قطاع غزة والتي دخلت يومها المئة والأربعين.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد السهداء الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي قد تجاوز الـ29 ألفًا.

وأوضح أبو سيف في بيانه أن منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يحتوي على مقتنياته الشخصية والعائلية، وشهد العديد من اللحظات الحاسمة في تاريخ الشعب الفلسطيني أثناء تواجد أبو عمار في غزة خلال بداية تأسيس السلطة الفلسطينية.

وأضاف الوزير أن المنزل يضم بعض المعروضات التي توثق مختلف مراحل حياة أبو عمار ونضاله من أجل حرية شعبه، بالإضافة إلى بعض الأعمال الفنية الأخرى.

وأكد أن المنزل سيبقى مكانًا مهمًا يشهد على مفاصل تاريخية في حياة الشعب الفلسطيني، مستنكرًا اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على الموروث الثقافي والإرث الفلسطيني من مبانٍ تاريخية ومراكز ثقافية ومواقع تراثية ومكتبات وجامعات، والذي يعكس النهج الهدام للقيم التي يتبناها الاحتلال وسياساته العدوانية.



