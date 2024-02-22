ads
الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

أمانة الصناعة والتجارة بـ"مستقبل وطن" تناقش خطة العمل في الفترة المقبلة

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

عقدت أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور سمير صبري، أمين الصناعة والتجارة المركزي بحزب مستقبل وطن، اجتماعا تنظيميا، لمناقشة الخطة المستقبلية للأمانة خلال الفترة المقبلة، في مقر الأمانة العامة للحزب الرئيسي، بحضور أعضاء هيئة مكتب أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن.

من ناحيته، أكد الدكتور سمير صبري، أن أمانة الصناعة عليها دور كبير الفترة المقبلة في طرح أفكار جديدة تساهم في النهوض بالصناعة المصرية، مشددا على ضرورة أن تكون الاجتماعات المقبلة تحمل أفكار لها علاقة بالصناعة المصرية وتوطينها.

وثمنت أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، موافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية.

كما تمت مناقشة مقترحات الأعضاء، بشأن آليات تعزيز التواصل التنظيمي بين الأمانة على المستوى المركزي والمحافظات، فضلًا عن مناقشة الإطار العام لاستراتيجية وخطة عمل أمانة الصناعة والتجارة، خلال الفترة المقبلة.

أمانة الصناعة والتجارة المركزية مستقبل وطن الصناعة والتجارة