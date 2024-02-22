أمانة الصناعة والتجارة بـ"مستقبل وطن" تناقش خطة العمل في الفترة المقبلة

عقدت أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور سمير صبري، أمين الصناعة والتجارة المركزي بحزب مستقبل وطن، اجتماعا تنظيميا، لمناقشة الخطة المستقبلية للأمانة خلال الفترة المقبلة، في مقر الأمانة العامة للحزب الرئيسي، بحضور أعضاء هيئة مكتب أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن.

من ناحيته، أكد الدكتور سمير صبري، أن أمانة الصناعة عليها دور كبير الفترة المقبلة في طرح أفكار جديدة تساهم في النهوض بالصناعة المصرية، مشددا على ضرورة أن تكون الاجتماعات المقبلة تحمل أفكار لها علاقة بالصناعة المصرية وتوطينها.

وثمنت أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، موافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية.

كما تمت مناقشة مقترحات الأعضاء، بشأن آليات تعزيز التواصل التنظيمي بين الأمانة على المستوى المركزي والمحافظات، فضلًا عن مناقشة الإطار العام لاستراتيجية وخطة عمل أمانة الصناعة والتجارة، خلال الفترة المقبلة.