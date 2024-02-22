الهلال يؤكد تفوقه على سباهان ويبلغ ربع نهائي أبطال آسيا

بلغ فريق الهلال السعودي، الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على ضيفه سباهان أصفهان الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب المملكة أرينا في إطار منافسات إياب دور الـ16 من البطولة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد محاولات عديدة من لاعبي الهلال وسباهان، لاسيما من جانب الزعيم، حيث كانت أخطر الفرص التهديفية من نصيب محمد كنو لاعب خط وسط الفريق السعودي في الدقيقة 27، ولكن كرته ارتطمت بالقائم الأيمن لحارس الضيوف.

في الشوط الثاني، باغت سباهان، مضيفه بهدف في الدقيقة 54 عن طريق فرشد أحمد زادة، قبل أن يحصل زميله سياوش يزداني على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 71.

نجح سالم الدوسري في إحراز هدف التعادل لصالح الزعيم في الدقيقة 76، في ليلة مشاركته في المباراة رقم 400 مع الهلال.

وأضاف البرتغالي روبن نيفيز الهدف الثاني في الدقيقة 82، قبل أن يختتم الصربي ألكسندر ميتروفيتش الثلاثية في الدقيقة 90+7.

بتلك النتيجة، أكد الهلال السعودي تفوقه على سباهان أصفهان الإيراني، بتحقيق الانتصار عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-1 ليكون مجموع المباراتين 6-2، ليتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.