المؤبد لمتهمين قتلا عاملا بمنطقة السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شخصين بالسجن المؤبد بتهمة الاستعراض واستخدام العنف والقوة ضد شخصين، وإتهامهما بقتل عامل وحيازتهما أسلحة نارية بدون ترخيص وإصابة شقيقه بمنطقة السلام.

ذكر قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهم الأول «س.م»، عاطل والثاني «ج.ا»، عاطل، ولهما معلومات جنائية أنهما استعرضا القوة واستخدما العنف ضد المجني عليهم عامل وشقيقه وتتبعهم في محل عملهم.

وذلك بقصد السرقة والاستيلاء على ما معهم بكل عنف وقوة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين لم يهدأ لهما بال وتعاملا بكل وحشية، حيث أطلقا نحو المجني عليهم وابلا من الأعيرة النارية، وكان من شأن ذلك أنهم قتلوا عاملا وأصابوا شقيقه وألقوا الرعب والخوف في نفوسهم وعرضوا حياتهم للخطر وإلحاق الضرر بهم.

وأشار أمر الإحالة الى أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيتا النية على تتبعه وعقدا العزم على قتل من يقف في وجههما من أجل السرقة لأن المجني عليه وشقيقه يعملان في صرافة، وانتظرا خروجهما من البنك وما إنا ظفرا بهما حتى أطلقا صوبهما وابلا من الأعيرة النارية لإيقافهما وإجبارهما على ترك السيارة التي يستقلانها قاصدين من ذلك إزهاق روحيهما وتسببا في قتل المجني عليه وإصابة شقيقه، طبقا لتقرير الطب الشرعي.

وأنهي أمر الإحالة أن المتهم الأول والثاني أحرزا أسلحة نارية مما لا يجوز حيازتها أو إحرازها وأحرزا أيضا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها مما عرض نفوس المارة للخطر بذات الوقت والمكان.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اعترفات المتهمين ارتكاب الواقعة، وقال المتهم الأول إنه يعرف شقيق المجني عليه وإنه يجلس معهما على المقهى، وكان يتحدث عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية، فلفت نظره وسأله عن عمله، فأخبره بأنه يعمل في صرافة ولمعت عيناه وقرر تتبعه طيلة أسبوعين؛ لمعرفة هل يذهب إلى البنك لتحصيل أموال وبتتبعه تبين أن شقيقه هو الذي يذهب إلى البنك، فأخبرت صديقي بخطتنا في الاستيلاء على مبلغ مالي نعيش عليه ونودع الفقر وشجعته، ولكن فوجئنا بأنهما رفضا ترك السيارة التي يستقلانها محاولين الاعتداء علينا، فقمنا بإطلاق النار عليهما، للسيطرة عليهما وترك السيارة، وتركنا المجني عليه الأول غارقا في دمائه على الأرض وشقيقه بجواره وأخذنا السيارة لإخفائها بإحدى المناطق بعيدًا عن أعين الشرطة.

وأكد الضابط مجري التحريات في الواقعة أن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهمين لهما سوابق في سرقات وحيازة أسلحة نارية، وبعمل التحريات اللازمة وتفريغ الكاميرا تم التوصل إلي مكان اختبائهما، وأنه تم ضبطهما وأرشدا عن المبلغ المستولى عليه، وأنه تم صرف ٢٠٠٠ جنيه من المبلغ.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا بمصرع عامل فور وصوله المستشفى وإصابة شقيقه نتيجة إصابتهما بأعيرة نارية.

بالانتقال لمحل الواقعة وعمل المعاينة تبين أن المجني عليهما يعملان في صرافة وتم سرقة السيارة ومبلغ مالي بحوزتهما، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

بإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في التحقيقات وأرشدا عن المبلغ المالي والسيارة المستولي عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.