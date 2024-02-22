رغم الخسارة.. ميلان يتأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي على حساب ستاد رين

تلقى فريق ميلان الإيطالي، مساء اليوم الخميس، هزيمة من مضيفه ستاد رين الفرنسي بنتيجة 2-3، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب روازون بارك، ضمن منافسات إياب دور خروج المغلوب، والمؤهل إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث باغت ستاد رين، ضيفه ميلان بهدف مبكر في الدقيقة 11 عن طريق بينجامين بوريجايد، قبل أن يتعادل الصربي لوكا يوفيتش للروسونيري في الدقيقة 22 من رأسية، بعد تمريرة عرضية من زميله ثيو هيرنانديز.

في الشوط الثاني، عاد بوريجايد للتهديف مجددًا بهدف ثان في الدقيقة 54، قبل أن يتعادل البرتغالي رافائيل لياو للفريق الإيطالي بهدف في الدقيقة 58، ثم عاد بوريجايد ليحرز ثالث الأهداف لفريقه وله على المستوى الشخصي في اللقاء، ليسجل هاتريك في الدقيقة 68 من ركلة جزاء أيضًا.

كان ميلان، وضع قدمًا في دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، بعدما اكتسح ستاد رين بثلاثية نظيفة، في مباراة ذهاب ملحق دور الستة عشر من اليوروباليج.

وبالرغم من الخسارة، إلا أن ميلان تأهل إلى ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي على حساب ستاد رين، بعد الفوز عليه في مجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 5-3.