تعددت الأندية و«البحث عن مدرب» واحد

أصبح نادي بايرن ميونخ الألمانى بدون مدرب مع نهاية الموسم الكروى الحالى 2023-2024، بعدما أعلن رحيل مدربه توماس توخيل فى الصيف المقبل.

وكان من المفترض، أن ينتهي عقد المدرب الألماني توماس توخيل مع بايرن ميونخ فى صيف عام 2025، إلا أنه اتفق مع إدارة العملاق البافاري على الرحيل فى بنهاية هذا الموسم.

وبذلك، يبدأ البايرن رحلة البحث عن مدرب جديد لخلافة توخيل، ليقود الفريق فنيًا فى الفترة المقبلة، بعد تراجع نتائج البافاري مؤخرًا واقترابه من خسارته بطولة الدوري الألماني لصالح باير ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو.

توخيل

وخسر بايرن ميونخ 3 مباريات متتالية، أولها الخسارة من ليفركوزن بثلاثية نظيفة فى قمة الدورى الألماني، ثم الهزيمة من لاتسيو الإيطالى بهدف للا شئ فى دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا، وأخيرًا الخسارة من بوخوم بنتيجة 3-2 فى البوندسليجا، لتوسع كتيبة ألونسو الفارق مع البايرن إلى 8 نقاط على قمة الترتيب.

ولكن لم يكتف الأمر عن بايرن ميونخ فقط فى رحلة البحث عن مدرب، بل هناك ليفربول الإنجليزي، الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، الذى يأمل فى العثور على مدير فنى جديد لقيادة الفريق خلفًا للألمانى يورجن كلوب، الذي أعلن منذ أسابيع قليلة رحيله عن الريدز مع نهاية الموسم الحالي.

وقال كلوب عبر موقع نادى ليفربول الإلكتروني: «الأمر هو أنني، كيف سأقولها، طاقتى تتراجع»، مضيفًا: «ليست لدي مشكلة الآن. بالتأكيد كنت أعرف منذ مدة طويلة أننى سأضطر لإعلان ذلك فى مرحلة ما. لكني على ما يرام تماما الآن. وأعرف أننى لن أتمكن من الاستمرار فى أداء الهمة إلى ما لا نهاية».

كلوب

وأكد العريق البريطانى فى بيان رسمي، أن كلوب أبلغ ملاك النادي برغبته فى ترك منصبه فى الصيف، لتبدأ رحلة البحث عن مدرب جديد يكمل مسيرة الإنجازات، التى حققها المدرب الألمانى طوال فترة تواجده داخل قلعة أنفيلد، إذ أنه قاد حمر الميرسيسايد لتحقيق لقب الدورى الإنجليزى الممتاز بعد غياب دام لمدة 30 عامًا، وحصد لقب دورى أبطال أوروبا فى عام 2018.

كما توج ببطولة كأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، فضلًا عن أنه يصارع بقوة فى الموسم الجارى على لقب البريميرليج أمام مانشستر سيتى وأرسنال.

وفى مؤتمر صحفى خلال الشهر الماضي، أعلن تشافى هيرنانديز، المدير الفنى لنادى برشلونة، رحيله عن الفريق بعد الخسارة المدوية من فياريال بخماسية مقابل 3 أهداف فى الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى الإسباني.

وقال تشافى خلال المؤتمر الصحفى عقب مباراة برشلونة وفياريال: «أريد إعلان أننى فى 30 يونيو المقبل لن أكون مدربًا لبرشلونة».

وأضاف: «أعتقد أن هذا القرار سيساعد اللاعبين ويخفف التوتر بالنسبة للنادي.. أنا بخير، لكننى قررت ذلك منذ أيام ولا أريد أن أكون عائقًا لبرشلونة، لا أريد أن أكون مشكلة».

وتابع تشافي: «وصلنا لنقطة اللاعودة، إنه وقت التغيير، تحدثت مع المسؤولين وسأرحل فى 30 يونيو المقبل».

تشافي

وواصل: «فى الأشهر المتبقية، يمكننا تقديم موسم جيد بعد، هذه هى الرسالة التى أود أن أقدمها، مع راحة البال عند اتخاذ هذا القرار مع التفكير السليم فى النادى أكثر من نفسي».

وأتم تشافي هيرنانديز: «لا أعرف ما يخبئه المستقبل بالنسبة لي، لأن هذا المنصب يجعلنى أقضى وقتا أقل مع عائلتي، فهم يعانون من ذلك ولا يمكننى أن أكون أنانيا طوال حياتى المهنية. سأعود إلى المنزل لبعض الوقت وأرتاح لأننى أريد أن أكون مع أطفالي».