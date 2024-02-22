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الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مرموش يقود هجوم آينتراخت فرانكفورت أمام سان جيلواز بدوري المؤتمر

عمر مرموش لاعب آينتراخت
عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت
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أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أونيون سان جيلواز البلجيكي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور خروج المغلوب، والمؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

يستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت، اليوم الخميس، نظيره أونيون سان جيلواز على ملعب دوتش بانك بارك، على أن تنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود مرموش هجوم فرانكفورت أمام سان جيلواز، رفقة أنسجار كناوف، والجزائري فارس شعيبي، بتواجد المخضرم ماريو جوتزه.

وكان فريق آينتراخت فرانكفورت بمشاركة عمر مرموش، حقق نتيجة إيجابية خارج ملعبه بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، قبل مواجهة العودة، اليوم ضمن منافسات إياب دور خروج المغلوب، والمؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة سان جيلواز

حراسة المرمى: كيفين تراب 

خط الدفاع: توتا - كوخ - باشو 

خط الوسط: بوتا - ماريو جوتزه - إلياس سخيري - نكونكو 

وفي الهجوم: فارس شعيبي - عمر مرموش - أنسجار كناوف.

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