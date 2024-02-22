التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين الهلال وسباهان

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال السعودي وسباهان أصفهان الإيراني، التي تقام حاليًا بين الفريقين على ملعب المملكة أرينا، في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وانتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعد محاولات عديدة من لاعبي الهلال وسباهان، لاسيما من جانب الزعيم، حيث كانت أخطر الفرص التهديفية من نصيب محمد كنو لاعب خط وسط الفريق السعودي في الدقيقة 27، ولكن كرته ارتطمت بالقائم الأيمن لحارس الضيوف.

ودخل الهلال، المباراة بقوته الهجومية، حيث يقود الصربي ألكسندر ميتروفيتش، والبرازيلي مالكوم دي أولفييرا، وسالم الدوسري رفقة ميشايل ديلجادو خط الهجوم.

وكان الهلال، حقق الخميس الماضي، ريمونتادا قاتلة على مضيفه سباهان بنتيجة 3-1، في مباراة ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وبدأ الهلال المباراة، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - حسان تمبكتي - علي البليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: محمد كنو - روبن نيفيز - مالكوم دي أولفييرا

وفي الهجوم: سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش - ميشايل ديلجادو.