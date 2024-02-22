الدوري الأوروبي.. تعادل إيجابي بين ميلان وستاد رين بالشوط الأول

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، الشوط الأول من مباراة فريقي ميلان الإيطالي وستاد رين الفرنسي، المقامة بينهما حاليًا على ملعب روازون بارك، ضمن منافسات إياب دور خروج المغلوب، والمؤهل إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

باغت ستاد رين، ضيفه ميلان بهدف مبكر في الدقيقة 11 عن طريق بينجامين بوريجايد، قبل أن يتعادل الصربي لوكا يوفيتش للروسونيري في الدقيقة 22 من رأسية، بعد تمريرة عرضية من زميله ثيو هيرنانديز.

وكان ميلان، وضع قدمًا في دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، بعدما اكتسح ستاد رين بثلاثية نظيفة، في مباراة ذهاب ملحق دور الستة عشر من اليوروباليج.

ودخل ميلان المباراة، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: فلورينزي - سيمون كيير - جابيا - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يونس موسى - تياني ريندرز - إسماعيل بن ناصر

وفي الهجوم: كريستيان بوليسيتش - لوكا يوفيتش - رافائيل لياو.