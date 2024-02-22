نائب محافظ الإسكندرية يفتتح معرض "أهلا رمضان" بمنطقة سيدى جابر

قام الدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، بافتتاح معرض أهلا رمضان المقام بمنطقة سيدى جابر خلف محطة القطار والذى يضم العديد من الجهات العارضة للسلع الغذائية المختلفة والمرتبطة بالشهر الكريم.

رافقة في الافتتاح المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد حبيب رئيس حى شرق وقيادات و فرق عمل مديرية التموين والتجارة الداخلية جمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والأستاذ أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية والأستاذة باكينام مصطفى وسالى أنور مفتشى الإدارة وفريد شوقى مدير إدارة تموين شرق والدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة والأستاذ تامر علوانى بإدارة تموين شرق.

ويشارك بالمعرض شركة اسكندرية للزيوت والشركة العامة لتجارة الجملة التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية و العديد من الشركات والسلاسل التجارية والسوبر ماركت للقطاع الخاص.

و شهد المعرض عرض السلع الغذائية من السكر والأرز والزيوت والمكرونات والزبيب والبلح والسمن واللحوم المجمدة والدواجن والبيض والبلح والتمور والخضر والفاكهة والصابون والمنظفات.

و قد قام نائب المحافظ والضيوف بتفقد السلع الغذائية المعروضة للمواطنين وكذلك الاسعار المخفضة التى يقدمها العارضين من خلال هذا المعرض والتى تصل فى بعض السلع إلى ٣٠٪.. وتستمر هذه المعارض حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان مع إمكانية مد المدة.

