ميدفيديف: روسيا لا تحاكم الناس بحسب اعتقادهم الديني أو الفكري

صرح دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الخميس، بأن روسيا ملتزمة بعدم محاكمة الأفراد جنائيًا بسبب اعتقاداتهم الدينية أو الفكرية.

وأكد ميدفيديف، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية تاس، أن العقوبات في روسيا تُفرض فقط بناءً على الأفعال التي يقوم بها الأفراد، وليس بناءً على معتقداتهم.

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن الأشخاص الذين يُتهمون بارتكاب جرائم جنائية متطرفة لا يتم محاكمتهم بناءً على معتقداتهم، بل بناءً على أفعالهم الفعلية.

تأتي هذه التصريحات في سياق وفاة المعارض الروسي "أليكسي نافالني" داخل السجن في روسيا، والتي أثارت موجة من الانتقادات والانتقادات الدولية.