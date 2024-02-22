دوري أبطال آسيا.. النيران الصديقة تحسم مواجهة اتحاد جدة ونافباخور بمشاركة حجازي

حسمت النيران الصديقة، مواجهة فريق اتحاد جدة السعودي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، ضد نظيره نافباخور الأوزبكي، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الجوهرة المشعة، في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

شارك حجازي في التشكيل الأساسي للعميد، وخاض المباراة حتى نهايتها، ليشارك في تأهل فريقه إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، إذ وضع الفرنسي كريم بنزيما، فريق النمور في مأزق بعدما سجل هدفًا بالخطأ في مرماه من رأسية في الدقيقة 25، ليتقدم نافباخور على رفاق أحمد حجازي.

ولكن، أنقذ المغربي عبدالرزاق حمدالله، الاتحاد في الوقت القاتل من الشوط الأول، بإحرازه هدف التعادل في الدقيقة 45+6.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات زملاء أحمد حجازي لتسجيل الهدف الثاني، حتى جاء هدف الفوز عن طريق النيران الصديقة، بعدما هز توما تاباتادزي لاعب نافباخور شباكه بالخطأ في الدقيقة 87، ليفوز اتحاد جدة بنتيجة 2-1.

وكان اتحاد جدة، حقق تعادلًا ثمينًا أمام نافباخور الأوزبكي بدون أهداف، في مباراة الذهاب بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وبذلك، تأهل أحمد حجازي رفقة اتحاد جدة إلى دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا على حساب نافباخور، بالفوز عليه في مجموع المباراتين 2-1.