رئيس جامعة أسيوط يهنئ كلية الصيدلة لفوزها بمنحة برنامج "الوصول الآلي" الدولي

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قسم الكيمياء العضوية بكلية الصيدلة بالجامعة؛ بفوزه بالمنحة المقدمة من برنامج الوصول الآلي "instrumental Access" التابع لمنظمة "Seeding Labs" ، وتقدر قيمة الأجهزة المقدمة من المنظمة؛ بمبلغ مالي يتراوح من (100 إلى 400 ألف دولار أمريكي)، وذلك لتمويل الأجهزة العلمية، والمستلزمات المعملية، وذلك ضمن أنشطة مكتب العلاقات الدولية بجامعة أسيوط لدعم التعاون والتبادل العلمي.

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن فوز كلية الصيدلة بهذه المنحة، تم وفقا لإجراءات تم اتخاذها والموافقات عليها من قبل مجلس الجامعة، تحت إشراف وتنفيذ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الصيدلة السابق، والدكتور مصطفى أحمد حسين رئيس مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية، والدكتورة رنا محمد إبراهيم "مدرس بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية"، مضيفا أن المنحة تشمل: أجهزة معملية، ومختبرية، وأدوات زجاجية، ومواد استهلاكية ذات جودة عالية تخدم معظم تخصصات كلية الصيدلة بالجامعة؛ وذلك بهدف دعم وتطوير البحث العلمي، وتعزيز التعليم العالي.

وثمن الدكتور أحمد المنشاوي؛ فوز قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بالجامعة بتلك الجائزة؛ باعتباره أول قسم على مستوى جمهورية مصر العربية، وشمال أفريقيا، يحصل على هذا التمويل، وذلك بعد اجتياز عملية اختيار صارمة، وتنافسية تمت من خلال استقبال، وتقييم الطلبات المقدمة من مؤسسات متنوعة حول العالم، مضيفًا أن تلك الأجهزة توفر فرصًا للعلماء؛ لاكتساب معارف، وخبرات جديدة تمكنهم من الاستفادة من تمويل مستدام، وتسهم في تدريب طلاب الجامعات بشكل أفضل؛ ليصبحوا جاهزين للمشاركة في سوق العمل العلمي، واقتصاد الابتكار.

فيما قال الدكتور جمال بدر القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق عام مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية، إن جامعة أسيوط حريصة على تحديث وتطوير معاملها ووحدتها البحثية والخدمية والتعليمية، وتزويدها بالتقنيات الحديثة، مشيرًا إلى قيام الجامعة بعقد العديد من بروتوكول واتفاقية مع كبرى الجامعات العالمية سواء في مجال البحث العلمي أو في العملية التعليمية.

