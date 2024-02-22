المؤبد وأحكام من 7 إلى 10 سنوات في قتل شاب بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة الثامنة برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس، وأمانة سر محمد احمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بالسجن المؤبد للمتهم و5 سنوات للمتهم احمد قطب عبد السلام، ومعاقبة المتهم محمد قطب عبد السلام بالسجن 10سنوات، والمتهم عبد السلام قطب عبد السلام، بالسجن 7سنوات، بتهمة قتل شاب واستعراض القوة، وذلك في القضية رقم 1865 لسنة 2022 .

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد حسام أنور رئيس مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغًا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة أبشواي، بمقتل أربعيني في العقد الرابع من العمر على يد جاره، ونشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية النصارية بنطاق المركز.

وانتقل ضباط مركز شرطة أبشواي برئاسة المقدم إسلام الصاوي رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وتبينّ مقتل أشرف سعيد نعيمي، 40 عامًا، على يد محمد قطب عبد السلام، وبمساعدة والده واشقائه، إثر تلقيه ضربة بآلة حادة على الرأس، خلال جلسة عُرفية بحضور كبار العائلات بقرية النصارية، لحل الخلاف بين العائلتين والذي نشب قبل الإفطار بسبب لهو الأطفال.

وعقب مقتل أحد أفراد العائلتين، اجتمع أفراد عائلته حاملين الأسلحة البيضاء والشوم، وهرعوا إلى منزل أسرة القاتل، ونشبت مشاجرة بينهما، وقع خلالها العديد من المصابين، وحاول الجيران التدخل بينهما إلا أنّهما فشلا فأبلغا الشرطة على الفور، فيما فر القاتل هاربًا إلى خارج القرية فور ارتكابه جريمته.

وتم القبض علي المتهمين، وتم إحالتهم النيابه العامه الي محكمة جنايات الفيوم.