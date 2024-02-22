المؤبد للمتهم بمواقعة شقيقته المعاقة ذهنيًا وحمله منها سفاحا في الفيوم

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات الفيوم، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد للمتهم محمد رمضان درغام ومقيم بقرية العجميين بمركز ابشواي بمحافظة الفيوم، في اتهامه بمواقعه شقيقته المعاقه ذهنيًا وحمله منها سفاحا.

وقد صدر الحكم برئاسة المستشارطلعت قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كمال، وأمانة سر محمد احمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

تعود تفاصيل الواقعه الي شهر فبراير 2021 عندما شعر والد الفتاه بإصابة ابنته بإعياء شديد فاصطحبها إلى مستشفى إبشواي المركزي وفوجئ بأن المستشفى تخبره بأنها حاملا، ما أصاب الأب بصدمه، قبل أن يكتشف أن مرتكب تلك الجريمة ابنه، وعلى الفور اتجه الأب إلى مركز شرطة إبشواي، وحرر محضرا ضد ابنه والذي تم القبض عليه.

وبعد الاطلاع على نص المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية، أمرت النيابة العامة، بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الفيوم المختصة بدائرة محكمة جنايات الفيوم لمعاقبة المتهم طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة الجنائية.