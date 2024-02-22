"نحو مجتمع بلا أمية" ندوة بكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واستمرارًا لفعاليات مشروع التنور المجتمعي، شهد الدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية، ندوة "نحو مجتمع بلا أمية" بكلية التربية الرياضية.

استضافت خلالها الدكتور آمال ربيع،عميد كلية التربية الأسبق ومدير مشروع التنور المجتمعى، وبحضورالدكتور محمود ربيع البشيهي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورمعتز على حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف عبد السلام العباسي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد جمعة منسق مشروع التنور المجتمعي.

أكد الدكتور حمدي نور الدين نجاح الجهود المبذولة من قبل المشروع في تحرير ٢٢٣١٠ فردًا من الأمية في سابقة لم تحدث في محافظة الفيوم، مؤكدًا ضرورة العمل على مواصلة الجهود ومشاركة جميع طلاب وطالبات الكلية في المشروع وقبول التحدي لتكون الكلية في المقدمة بالنسبة لكليات الجامعة في محو الامية بوصفه واجبًا وطنيًّا.

وعددت الدكتور آمال ربيع المهارات اللازمة لتأهيل الطلاب لتعليم الكبار عن أهمية المشاركة في محو الأمية للفرد والمجتمع، وتحدثت سيادتها عن أهداف المشروع ومراحل تطور مشاركة الكلية بصفة خاصة والجامعة بصفة عامة، من خلال التقارير الواردة من الهيئة العامة لمحو الامية، حيث انطلقت نسبة المشاركة من الصفر قبل بداية المشروع إلى ما يزيد عن ٢٢٣١٠ متحررًا من قيود الأمية من أبناء محافظة الفيوم ومصرنا الحبيبة.

ثم تم عرض تقديمي من الدكتور امال ربيع به أهداف المشروع ومحاوره والفئة المستهدفة ومهام المشاركين وكيفية الحصول على الأميين، وتم فتح باب التساؤلات حول آليات التعاقد مع الأميين وفقًا لمحل إقامتهم وكيفية التسجيل الإلكتروني، وأساليب التواصل لجذب الدارسين والمناهج التعليمية المستخدمة ونماذج ومواعيد الامتحانات.

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