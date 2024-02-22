شعبة المصدرين: العاصمة الإدارية جذبت المزيد من الاستثمارات

قال ياسر سمير، النائب الأول لشعبة المصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين بالغرفة التجارية بالجيزة، إن تفريغ القاهرة من مقرات الوزارات ساهم في تخفيف تكدس المرور، كما أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

وأضاف "سمير"، خلال حواره مع الإعلامية نجلاء الراوي، ببرنامج "بنت الراوي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الطرق والبنية التحتية ساهمت في سهولة نقل البضائع بين المحافظات، ونقلها إلى الموانئ المختلفة، وهذا يساهم في تطوير حركة التجارة والصناعة.

وأوضح أن الموانئ شهدت تطويرًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة ميناء الإسكندرية والعين السخنة، حيث يستطيع المستورد الإفراج عن البضائع قبل أن تأتي، وعندما تأتي يستكمل بعض الإجراءات البسيطة، وهذا يساهم في حركة التجارة بصورة كبيرة، وسهولة وصول مستلزمات الصناعة إلى المصانع.