شعبة المصدرين: الاقتصاد المصري شهد تطورًا جذريًا الفترة الأخيرة

قال ياسر سمير، النائب الأول لشعبة المصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الاقتصاد المصري شهد تطورًا جذريًا خلال الفترة الأخيرة بسبب الدعم المقدم من الدولة في السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى الحفاظ على الدعم المقدم لمحدودي الدخل، خلاف القيام بالكثير من المعارض لبيع السلع بأسعار مخفضة.

وأضاف "سمير"، خلال حواره مع الإعلامية نجلاء الراوي، ببرنامج "بنت الراوي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر دولة جاذبة للاستثمار لما تشهده من أمن واستقرار، خلاف التطوير الكبير في البنية التحتية وشبكة الطرق التي تربط المحافظات بعضها ببعض.

ولفت إلى أن الدول العربية تقوم بزيادة الاستثمارات في مصر من خلال شراء المصانع والشركات والدخول في شركات كبيرة وضخمة مع مصر في الكثير من المجالات، وهذا الأمر ناتج عن الاستقرار والأمن الذي لم يكن متوفرًا قبل 2013.