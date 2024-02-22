بالصور.. حملة نظافة مكبرة بمساجد بورسعيد استعدادا لشهر رمضان

أعلن الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، انطلاق حملة موسعة لنظافة المساجد، استعدادا لشهر رمضان المبارك، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على تهيئتها على أفضل وجه، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وشملت أعمال النظافة كنس وتنظيف سجاد وفرش المساجد، وتنظيف وتطهير أماكن الوضوء ودورات المياه، ورش المطهرات والمعطرات، وكذلك تنظيف الجدران والمقاعد وكراسي كبار السن، وإعادة ترتيب المصاحف وتنظيم المسجد، لكي تظهر في أبهي صورها في شهر العبادات.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، أن الحملة شملت المساجد الكبري بعدد من أحياء المحافظة، وتستكمل أعمالها خلال الأيام المقبلة لتشمل كافة مساجد بورسعيد، وتأتي في إطار خدمة بيوت الله عز وجل، وحرص وزارة الأوقاف على تهيئتها على أفضل وجه استعدادًا لشهر رمضان المبارك، واستمرارًا لحمة النظافة الموسعة بجميع مساجد الجمهورية التي أطلقتها وزارة الأوقاف يوم الاثنين الماضي استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

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