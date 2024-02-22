رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالفيوم: تمويل 43 ألفا و327 مشروعا صغيرا

قال المحاسب أشرف درويش، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الفيوم، إن جهاز المشروعات له عددًا من الإنجازات، حيث تطرق إلى موقف تفعيل اتفاقية الحد من الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية بالفيوم، الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا كوسيلة لتوفير بدائل لتطلعات ومحاولات الهجرة غير الشرعية، ومعالجة تدهور الظروف المعيشية بالمناطق المستهدفة المصدرة للهجرة، من خلال إيجاد فرص عمل وبناء مهارات الشباب.

كما تهدف الاتفاقية إلى تحسين وتمكين الفئات المستهدفة، للاستفادة من الخدمات ذات الجودة بالمجتمعات المحلية، وتوفير فرص عمل لائقة ودائمة للشباب، بهدف تيسير استدامة انتقالهم إلى سوق العمل بعد حصر الاحتياجات الفعلية وتأهيل المستفيدين بالمهارات اللازمة لتلك الاحتياجات، مع توفير فرص العمل من خلال التشغيل لدى الغير والتشغيل الذاتي.

وأشار “درويش” إلى أنه تم تمويل عدد 43 ألفا و327 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر متضمنة مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، بمبلغ إجمالي 1،2 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يناير 2020 حتى نهاية شهر ديسمبر 2023، ساهمت في توفير 94 ألف و459 فرصة عمل متنوعة، إلى جانب الخدمات غير المالية بقطاع ريادة الأعمال، وتنمية الأعمال، وتطوير المنتجات.

وأضاف أنه تم توفير منح بقيمة 41،9 مليون جنيه لقطاعات البنية الأساسية، وتنمية المجتمع، والتدريب، حيث قام جهاز تنمية المشروعات، من خلال اتفاقية الاتحاد الأوروبي، بتنفيذ مشروعات في قطاع البنية الأساسية بقرية تطون بقيمة 16 مليون جنيه، شملت إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ومد خطوط شبكات انحدار الصرف الصحي، وصيانة وترميم 8 مدارس، وكذا ترميم الوحدة الصحية، وتوفير عدد 24 ألف فرصة عمل يومية.

وفي مكون التنمية المجتمعية، قال درويش إنه تم توفير تمويل بقيمة 14،5 مليون جنيه، لعدد 14 جمعية أهلية، قامت بتنفيذ مشروعات في مجالات رفع الوعي البيئي، والصحي، ومحو الأمية، ورياض الأطفال، ساهمت في توفير عدد 922 فرصة عمل مؤقتة، وفي مكون التدريب من أجل التشغيل، تم تنفيذ تدريبات متخصصة للشباب والفتيات في الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة، كما يتم تنفيذ عدد 5 مشروعات بقيمة 10،5 مليون جنيه، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات والشركات، تستهدف تدريب 1580 شاب وفتاة، لتوفير 910 فرصة عمل، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 800 شاب وفتاة على المهارات الحياتية والسلوكية، والتدريب على بعض المجالات الفنية مثل رقابة الجودة وإدارة الإنتاج وأعمال السكرتارية، وكذا التدريب على بعض الحرف مثل تصنيع منتجات الألبان وتفصيل الملابس، والتعبئة والتغليف.

كما استعرضت المهندسة هايدي سمير، مقرر مناوب فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، جهود الفرع في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحور التمكين الاقتصادي والتنمية المجتمعية، خاصة بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بمركز اطسا، مثل تطون والسعدة وكفور حشمت، وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2019 حتى شهر ديسمبر 2023.

وأوضحت هايدي سمير أن الرائدات الريفيات التابعات للفرع، نفذن حملات طرق أبواب للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بإجمالي 1500 زيارة، وعدد 6 حملات طرق أبواب تنوعت موضوعاتها لتشمل التمكين الاقتصادي للمرأة، والعنف ضد المرأة، وختان الإناث، ولأني رجل، وبلدي أمانة، استهدفت أكثر من 3600 أسرة، كما تم تدريب 50 سيدة على برامج ريادة الأعمال "التمكين الاقتصادي للمرأة"، و105 سيدة ضمن برنامج التثقيف المالي للمرأة، وتنظيم 27 "جلسة دوار" استفاد منها 2657 سيدة فيما يتعلق بتحسين الخصائص السكانية والتغير باكتساب السلوكيات الإيجابية، مع التركيز على أهم القضايا بالقرى المستهدفة مثل الهجرة غير الشرعية، وتنظيم الأسرة، والتمكين الاقتصادي، والعنف ضد المرأة، وختان الإناث، والتعليم، ومحو الأمية، إلى جانب المؤتمرات الجماهيرية وندوات التثقيف الصحي ورفع الوعي البيئي بالمدارس الثانوية، وتوعية مشرفي ومدرسي فصول محو الأمية والمتحررين منها بمخاطر الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن استخراج 300 بطاقة للسيدات غير القادرات من أهالي القرى المستهدفة.

وعلى هامش المؤتمر الجماهيري، قامت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومحافظ الفيوم، بتكريم النماذج الناجحة في تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الشباب، بتمويل من جهاز تنمية المشروعات، وتكريم عدد من الميسرات الريفيات بفرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم.

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