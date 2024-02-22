أبطال آسيا.. حمدالله ينقذ اتحاد جدة في الشوط الأول أمام نافباخور

انتهى الشوط الأول من مباراة اتحاد جدة السعودي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، ونافباخور الأوزبكي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في لقاء يقام حاليًا بين الفريقين على ملعب استاد الجوهرة المشعة، في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويشارك حجازي في التشكيل الأساسي للعميد، رفقة الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي، بجانب البرازيلي فابينيو.

وضع بنزيما، فريق النمور في مأزق بعدما سجل هدفًا بالخطأ في مرماه من رأسية في الدقيقة 25، ليتقدم نافباخور على رفاق أحمد حجازي.

ولكن، أنقذ المغربي عبدالرزاق حمدالله، الاتحاد في الوقت القاتل من الشوط الأول، بإحرازه هدف التعادل في الدقيقة 45+6.

وكانت مواجهة الذهاب بدور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليتأجل حسم المتأهل إلى اليوم الخميس، إلى دور ربع النهائي من البطولة القارية.

وبدأ اتحاد جدة، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: أحمد حجازي - سعد الموسى - حسن كادش - فواز الصقور

خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - فيصل الغامدي

وفي الهجوم: أحمد الغامدي - كريم بنزيما - عبدالرزاق حمدالله.