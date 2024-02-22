دوري أبطال آسيا.. الهلال بقوته الهجومية أمام سباهان الإيراني

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سباهان أصفهان الإيراني، خلال المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

يستضيف فريق الهلال، اليوم الخميس، نظيره سباهان أصفهان على ملعبه الجديد المملكة أرينا، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل الزعيم، المباراة بقوته الهجومية، حيث دفع جيسوس بالصربي ألكسندر ميتروفيتش، والبرازيلي مالكوم دي أولفييرا، وسالم الدوسري في الخط الهجومي.

وحقق الهلال، الخميس الماضي، ريمونتادا قاتلة على مضيفه سباهان بنتيجة 3-1، في مباراة ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيل الهلال لمواجهة سباهان

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - حسان تمبكتي - علي البليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: محمد كنو - روبن نيفيز - مالكوم دي أولفييرا

وفي الهجوم: سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش - ميشايل ديلجادو.